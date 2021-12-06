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Коронавирус выявили на территории 54 муниципалитетов Ростовской области

Коронавирус выявили на территории 54 муниципалитетов Ростовской области
За сутки коронавирус подхватили жители 54 муниципалитетов Ростовской области. По данным на 8 декабря, диагноз подтвердился у 655 человек. Большинство из них - жители донской столицы (188 человек). В Таганроге зафиксировали 39 случаев заражения, а в Шахтах - 37. На территории Волгодонска вирус подхватили 28 человек, в Новочеркасске - 22, в Аксайском районе - 18, а в Миллеровском - 16.

По 15 инфицированных оказалось на территории Азовского, Неклиновского, Красносулинского районов и Новошахтинска. В Батайске заболели 12 человек, в Каменске-Шахтинском и Белокалитвинском районе - по 11. В числе новых пациентов с коронавирусом - по 10 жителей Зимовниковского района и Азова. По девять человек заболели в Каменском, Мясниковском, Октябрьском, Сальском, Песчанокопском, Константиновском районах и Гуково.

Положительные результаты тестов на COVID-19 получили восемь человек из Семикаракорского района и по семь - из Морозовского, Тарасовского, Зерноградского и Донецка. Еще меньше, по шесть человек, подхватили инфекцию в Обливском, Веселовском, Матвеево-Курганском и Егорлыкском районах.

На территории Тацинского, Целинского, Орловского, Кагальницкого - по пять новых случаев заражения. В Кашарском, Цимлянском, Волгодонском и Ремонтненском - по четыре. По трое заболевших появились в Куйбышевском, Боковском, Пролетарском, Мартыновском, Багаевском, Верхнедонском районах и Зверево.

Также медики обнаружили COVID-19 у двух человек в Родионово-Несветайском районе. Аналогичная ситуация - в Дубовском, Шолоховском, Заветинском, Усть-Донецком и Чертковском. В Милютинском диагноз подтвердился только у одного человека. В Советском районе и вовсе никто не заболел за последние сутки.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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