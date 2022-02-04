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В Ростове за сутки COVID-19 выявили у 1 116 человек

В Ростове за сутки COVID-19 выявили у 1 116 человек

В Ростове-на-Дону количество заболевших коронавирусной инфекцией человек перевалило за тысячу. По данным на 6 февраля, в донской столице диагноз подтвердился у 1 116 человек.

В Волгодонске положительные результаты ПЦР-тестов получили 152 человека, а в Таганроге - 147. Еще 128 инфицированных - жители города Шахты. На территории Сальского района выявили 121 заболевшего жителя. В Батайске COVID-19 подтвердился у 118 человек, а в Аксайском районе - у 109. В числе зараженных есть и жители Новочеркасска и Мясниковского района - 104 и 103 человека соответственно.

Меньше всего новых пациентов с подтвержденным коронавирусом появилось в Советском районе. Там диагноз подтвердился у шести человек. В остальных муниципалитетах положительные результаты тестов на коронавирус получили от 11 до 90 человек.

С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 235 317 человек. В правительстве области также сообщили, что COVID-19 забрал жизни 10 082 человек.
Фото: Яндекс.Новости
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