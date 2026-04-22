На подготовку Ростов Арены к летнему сезону планируется потратить 4,5 миллиона рублей. Информация указана на сайте госзакупок. Заказчиком выступает руководство стадиона.Победителю тендера предстоит техническое обслуживание и подготовка к летнему сезону павильонов «Медиацентр», «Транспортное КПП», «Центр Стюартов», «Центр Волонтеров», а также переходных лагерей.Подрядчику необходимо будет проверить состояние кровли и работу сплит-систем после зимы, а также проверить и заменить вышедшие из строя светильники, провести техобслуживание электрощитов и потолочных светильников. Дополнительно требуется проверить работу шлагбаумов, отрегулировать входные двери на КПП и покрасить противотаранные подъемники.В павильоне «Медиацентр» необходимо подготовить санитарные модули, бойлерную и кухню, проверить светильники и электрические шкафы.Все работы должны быть выполнены в течение 20 дней календарных дней со дня подписания договора.