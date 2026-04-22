Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На подготовку Ростов Арены к летнему сезону планируется потратить 4,5 миллиона рублей

На подготовку Ростов Арены к летнему сезону планируется потратить 4,5 миллиона рублей. Информация указана на сайте госзакупок. Заказчиком выступает руководство стадиона.

Победителю тендера предстоит техническое обслуживание и подготовка к летнему сезону павильонов «Медиацентр», «Транспортное КПП», «Центр Стюартов», «Центр Волонтеров», а также переходных лагерей.

Подрядчику необходимо будет проверить состояние кровли и работу сплит-систем после зимы, а также проверить и заменить вышедшие из строя светильники, провести техобслуживание электрощитов и потолочных светильников. Дополнительно требуется проверить работу шлагбаумов, отрегулировать входные двери на КПП и покрасить противотаранные подъемники.

В павильоне «Медиацентр» необходимо подготовить санитарные модули, бойлерную и кухню, проверить светильники и электрические шкафы.

Все работы должны быть выполнены в течение 20 дней календарных дней со дня подписания договора.
Фото: DonDay
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика