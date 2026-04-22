Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области признали нехватку кадров в медицине

Ростовская область продолжает сталкиваться с острой нехваткой медицинских кадров. Эта проблема была подтверждена на встрече журналистов с заместителем губернатора Олесей Старжинской.

Власти региона признают, что дефицит особенно ощутим в сельских районах. Там жители вынуждены неделями ждать приема даже у терапевтов, а узкие специалисты зачастую отсутствуют.

Основные причины проблемы – отток кадров, старение медицинского персонала и дисбаланс между городскими и сельскими медицинскими учреждениями.

Зачастую уровень оплаты труда в медицине невысок. Это и побуждает многих квалифицированных специалистов искать работу в других сферах. Ситуацию усугубляет возрастная структура медперсонала: многие врачи и медсестры старше 50 лет, а молодые специалисты чаще уезжают в крупные города.

Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, патологоанатомы, травматологи, неврологи и специалисты скорой помощи. Нехватка персонала затрагивает и другие позиции, например, водителей «скорых».

Как уточнила замгубернатора Ростовской области, для решения кадрового дефицита в регионе действуют федеральные и региональные программы, такие как «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Эти программы предусматривают предоставление жилья, финансовые выплаты, а также всестороннюю поддержку специалистам и их семьям, включая помощь с переездом, трудоустройством супругов и устройством детей в образовательные учреждения.

Кроме того, для привлечения молодых специалистов на 2026-2027 учебный год выделено более 540 целевых мест. Примечательно, что это на 20 мест больше, чем в прошлом учебном году.
Фото: Donday
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика