В Ростовской области признали нехватку кадров в медицине

Ростовская область продолжает сталкиваться с острой нехваткой медицинских кадров. Эта проблема была подтверждена на встрече журналистов с заместителем губернатора Олесей Старжинской.Власти региона признают, что дефицит особенно ощутим в сельских районах. Там жители вынуждены неделями ждать приема даже у терапевтов, а узкие специалисты зачастую отсутствуют.Основные причины проблемы – отток кадров, старение медицинского персонала и дисбаланс между городскими и сельскими медицинскими учреждениями.Зачастую уровень оплаты труда в медицине невысок. Это и побуждает многих квалифицированных специалистов искать работу в других сферах. Ситуацию усугубляет возрастная структура медперсонала: многие врачи и медсестры старше 50 лет, а молодые специалисты чаще уезжают в крупные города.Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, патологоанатомы, травматологи, неврологи и специалисты скорой помощи. Нехватка персонала затрагивает и другие позиции, например, водителей «скорых».Как уточнила замгубернатора Ростовской области, для решения кадрового дефицита в регионе действуют федеральные и региональные программы, такие как «Земский доктор» и «Земский фельдшер».Эти программы предусматривают предоставление жилья, финансовые выплаты, а также всестороннюю поддержку специалистам и их семьям, включая помощь с переездом, трудоустройством супругов и устройством детей в образовательные учреждения.Кроме того, для привлечения молодых специалистов на 2026-2027 учебный год выделено более 540 целевых мест. Примечательно, что это на 20 мест больше, чем в прошлом учебном году.