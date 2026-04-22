В Ростове затопило подземный переход на площади Карла Маркса

В Ростове-на-Дону подземный переход на площади Карла Маркса затопило. Об этом сообщили в городской администрации.Всю неделю Ростовскую область заливают дожди. Согласно прогнозам синоптиков, осадки закончатся нескоро. В Ростове также действует режим повышенной готовности до 23 апреля. Из-за непогоды в городе уже появились проблемы с подтоплениями.Под воду ушла туннельная часть подземного пешеходного перехода на Карла Маркса. Причиной подтопления стал скачок напряжения. В результате вышел из строя насос, который обеспечивает отток воды из дренажной системы. Специалисты уже работают на месте.Пока жителям следует быть аккуратнее на участке.