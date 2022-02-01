В Ростове за сутки выявили наибольшее число заражений коронавирусом

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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 2 950 человек. По информации на 3 февраля, 926 из них - жители донской столицы. В Таганроге диагноз подтвердился у 128 человек, в Батайске - у 105, а в Новочеркасске - у 104.Обливский район - один из тех, где зафиксировали наименьшее количество случаев заражения. Там положительные результаты тестов на COVID-19 получили девять человек. В Боковском вирус подхватили восемь человек, в Советском - семь, а в Заветинском - три. В остальных муниципалитетах инфицированы от 10 до 99 человек. Новых пациентов с коронавирусом выявили во всех городах и районах региона.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 225 638 человек. Как сообщили в областном правительстве, 10 059 из них скончались. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.