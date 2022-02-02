В Ростове за сутки коронавирус подхватили 907 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове выявили наибольшее число заболевших COVID-19 в сутки. По данным на 4 февраля, в донской столице диагноз подтвердился у 907 человек.В Таганроге положительные результаты ПЦР-тестов получили 138 человек, а в Батайске - 103. Еще 97 новых пациентов с коронавирусом - жители Новочеркасска. На территории Аксайского района медики выявили 96 случаев заражения, в Сальском - 95, в Шахтах - 91. В числе зараженных оказались 87 человек из Волгодонска, 82 - из Гуково и 77 - из Азовского района.Борьбу с опасной инфекцией начали 72 человека, проживающих в Мясниковском районе. В Красносулинском - 64, в Азове - 63, а в Миллеровском - 60. В городе Каменске-Шахтинском и Неклиновском районе заболели по 57 местных жителей, в Новошахтинске - 54.Меньше всего новых пациентов с COVID-19 появились в Советском районе. Там диагноз подтвердился у двух человек. В остальных муниципалитетах положительные результаты тестов на коронавирус получили от 11 до 50 человек.С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 228 627 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако врачам удалось спасти не всех заболевших. Как сообщили в правительстве области, COVID-19 забрал жизни 10 065 человек.