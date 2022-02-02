В Ростове за сутки коронавирус подхватили 907 человек
В Ростове выявили наибольшее число заболевших COVID-19 в сутки. По данным на 4 февраля, в донской столице диагноз подтвердился у 907 человек.
В Таганроге положительные результаты ПЦР-тестов получили 138 человек, а в Батайске - 103. Еще 97 новых пациентов с коронавирусом - жители Новочеркасска. На территории Аксайского района медики выявили 96 случаев заражения, в Сальском - 95, в Шахтах - 91. В числе зараженных оказались 87 человек из Волгодонска, 82 - из Гуково и 77 - из Азовского района.
Борьбу с опасной инфекцией начали 72 человека, проживающих в Мясниковском районе. В Красносулинском - 64, в Азове - 63, а в Миллеровском - 60. В городе Каменске-Шахтинском и Неклиновском районе заболели по 57 местных жителей, в Новошахтинске - 54.
Меньше всего новых пациентов с COVID-19 появились в Советском районе. Там диагноз подтвердился у двух человек. В остальных муниципалитетах положительные результаты тестов на коронавирус получили от 11 до 50 человек.
С начала пандемии опасную инфекцию подхватили 228 627 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако врачам удалось спасти не всех заболевших. Как сообщили в правительстве области, COVID-19 забрал жизни 10 065 человек.