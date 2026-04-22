В Ростовской области планируют высадить 1,350 гектара деревьев для восстановления ландшафта, пострадавшего от пожаров. О планах рассказали на пресс-конференции с участием заместителя губернатора Сергея Бодрякова и начальника ГУ МЧС РФ по Ростовской области Николая Чубучного.На данный момент уже высажено около 90% запланированных лесных культур. Проводятся работы по дополнению посадок. Ожидается, что все мероприятия по высадке деревьев будут завершены до начала мая.Также в области определили список из 57 населённых пунктов, 10 территорий детских организаций отдыха и двух территорий садоводства и огородничества, где существует риск возникновения лесных пожаров.С 1 мая в Ростовской области начнёт действовать особый противопожарный режим. В этот период будет полностью запрещёны разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.