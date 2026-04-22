В Ростовской области потеплеет до +20 градусов перед майскими праздниками

В Ростовской области потеплеет до +20 градусов перед майскими праздниками
Уже вторую неделю в Ростовской области бушует непогода. Столбики термометров опустились до +1…+3 градусов, ежедневно в разных районах региона идут дожди, в том числе в сочетании с градом. Долгожданное потепление придет в Ростовскую область уже на следующей неделе. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Потепление ожидается в воскресенье, 26 апреля. Температура воздуха днем поднимется уже до +17 градусов. А 30 апреля потеплеет до +20 градусов.

В первые майские выходные погода также порадует теплой погодой. К 1 мая синоптики прогнозируют потепление до +18 градусов днем и +10 градусов ночью. Согласно прогнозам специалистов, понижения температуры в регионе в последней день весны не прогнозируется.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

