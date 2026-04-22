В Ростове журналистов снова удалили из зала суда на заседании по делу бывшего министра финансов

- Хотел бы опросить свидетеля. Протокол допроса и сведения, которые она будет сообщать, будут носить, в том числе, сведения для служебного пользования. Я бы попросил закрыть на время ее допроса судебное заседание, убрав из зала слушателей и прессу, - сказал госслужащий.

Фото: Дондей

В Ростове 22 апреля журналистов снова попросили выйти из зала суда на заседании по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Заседание прошло в Кировском районном суде.В начале слушания прокурор подал ходатайство. Он попросил временно закрыть заседание для прессы и слушателей.По словам прокурора, это последний свидетель, в показаниях которого могут прозвучать данные для служебного пользования. На следующем заседании, как он уточнил, такого ходатайства уже не будет.На этот раз в суд пришел только корреспондент DonDay. В зале был один журналист. Несмотря на это, суд попросил его покинуть помещение.Это уже второй случай, когда заседание по делу Лилии Федотовой закрывают для СМИ. Такая же ситуация произошла 15 апреля. Тогда журналистов тоже вывели из зала из-за сведений, которые не подлежат открытому разглашению.Лилию Федотову судят по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2020 году бывшая чиновница без оснований привлекла для региона банковские кредиты под высокий процент. Следствие считает, что это нанесло ущерб областному бюджету примерно на два миллиарда рублей.