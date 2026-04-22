В парк птиц «Малинки» перевезли двух кошачьих лемуров

Фото: парк-птиц "Малинки".

В парк птиц «Малинки» переселили двух кошачьих лемуров. Об этом сообщили сотрудники парка 22 апреля.Животных переселили из Ленинского зоопарка. В семью кошачьих лемуров приехали мама с дочкой. Самка появилась на свет в 2019 году, а ее дочка - в 2024-м. Пока лемуры проведут месяц на карантине, затем отправятся в стаю к остальным.Отметим, что на территории парка работает «остров Мадагаскар», все лето там будут жить кошачьи лемуры. Их можно покормить и погладить.