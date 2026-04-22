В Ростове с поезда был снят петербургский депутат за неподобающее поведение

В Ростове с поезда был снят петербургский депутат за неподобающее поведение. Инцидент произошёл 13 апреля на маршруте Санкт-Петербург — Адлер.

Как сообщает источник Donday, хулиганом оказался муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Михаил Матюшин.

Сотрудники поезда обратили внимание на громкое и провокационное поведение пассажира и вызвали полицию на станцию Ростов-Главный. Депутата сняли с поезда и доставили в дежурную часть.

По информации УТ МВД по СКФО, на Михаила Матюшина был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, и ему назначили штраф в размере 500 рублей.
Фото: мо-кингисепп
