Фото: ФК Ростов

Голкипер «Ростова» Ханкич травмировался в матче с ЦСКА. Игра прошла 21 апреля в Москве в рамках 26-го тура РПЛ.Ханкич был в стартовом составе. На 67-й минуте он получил повреждение мышцы при выносе мяча. Травма затронула переднюю поверхность бедра. Главный тренер был вынужден убрать его с поля. На замену вышел Даниил Одоевский.Матч завершился вничью — 1:1.Болельщики шутили, что травма Ханкича произошла из-за долгого отсутствия на поле. В текущем сезоне-2025/26 это была его вторая игра. До этого он последний раз выходил на поле в матче против «Сочи», где «Ростов» потерпел поражение. В той игре Ханкич пропустил гол.Контракт Ханкича с «Ростовом» действует до 30 июня 2026 года. Возможность его продления крайне мала.