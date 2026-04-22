Представили доказательства по делу Виктора Гончарова о субсидиях в ростовском суде

Представили доказательства по делу Виктора Гончарова о субсидиях в ростовском суде
В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону продолжается процесс по делу бывших замгубернатора Виктора Гончарова и Константина Рачаловского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Вместе с ними на скамье подсудимых экс-замминистра сельского хозяйства Ольга Горбанева и владелец агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев.

По данным следствия, в 2018 году Гончаров и Рачаловский выдали субсидии компаниям «Евродон Юг» и «Донстар», которые не имели на это права. Уголовное дело возбудили в 2025 году. Гончарова отправили в СИЗО, Рачаловского — под домашний арест, остальные фигуранты под подпиской о невыезде.

На суде допросили свидетелей. Спустя два месяца сторона обвинения начала исследовать письменные доказательства. Обвинитель зачитал материалы Арбитражного суда, где говорилось о споре Минсельхоза с казначейством, выявившим нарушения при выплате субсидий еще в 2019 году.

Во время обыска у Ванеева нашли 10,3 миллиона рублей, которые изъяли как вещдок. В Минсельхозе также обнаружили документы о выдаче субсидий. Исследование доказательств продолжится на следующем заседании.
