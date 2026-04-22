Снег пошел на севере Ростовской области

На севере Ростовской области произошло необычное природное явление — выпал снег. Жители города Гуково опубликовали видео от 22 апреля, на которых запечатлен редкий снег, смешанный с дождем.На видеороликах можно наблюдать, как снежинки неторопливо кружатся в воздухе и мягко ложатся на землю, создавая удивительную зимнюю картину в разгар весны. По свидетельствам местных жителей, снег шел всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы удивить и порадовать горожан.Аналогичное погодное чудо наблюдалось и в Ростове. Местные жители сообщили о необычном явлении: во время мелкого дождя с неба падали мелкие льдинки, напоминающие снег.Для жителей Ростовской области такая погода в апреле стала настоящим сюрпризом. Синоптики предупреждают, что осадки и понижение температуры продолжатся вплоть до следующей недели. Однако уже к концу месяца ожидается потепление, и температура воздуха вновь поднимется до комфортных +18 градусов.