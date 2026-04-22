Малиновую ферму с полным циклом производства продают на Дону за 32 миллиона рублей

Малиновую ферму с полным циклом производства продают в Ростовской области за 32 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений в апреле.Фермерское хозяйство занимает 18 гектаров земли, из которых 9 гектаров отведены под плантацию ремонтантной малины. Здесь успешно выращиваются популярные сорта, такие как «Полана», «Пингвин» и «Джоан Джей», а также летние сорта «Феномен», «Радзиева», «Пшехиба», «Соколица», «Лячка». Возраст посадок варьируется от 1 года до 7 лет, что гарантирует стабильное плодоношение.Инфраструктура фермы включает летние посадки малины под навесами, современные балаганы и навесы общей площадью более 700 квадратных метров.Покупателям предлагается готовый бизнес с полным комплектом оборудования и помещений: гараж/мастерская, склад, цех сортировки и варки продукции, а также холодильная камера. Для обеспечения качественного ухода за растениями установлены три насоса для капельного полива, а на поле подведено электричество.В стоимость объекта входит и современный парк сельскохозяйственной техники, включающий трактор «Беларус», мини-трактор «Русич», автомобиль «Лада Ларгус» (фургон), а также навесное оборудование и специальную технику для сбора урожая.Все земельные участки и объекты недвижимости оформлены, имеются соответствующие выписки. Продавец готов предоставить всю необходимую документацию по запросу.