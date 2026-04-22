Лилию Федотову переведут из СИЗО Новочеркасска в Ростов

- На выходных Лилию Федотову собираются переводить в СИЗО Ростова, - сообщили в суде.

Фото: Дондей

Бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову собираются перевести в следственный изолятор Ростова. Об этом стало известно 22 апреля перед заседанием суда.Почти год Федотова находилась в СИЗО в Москве, по месту регистрации. В марте ее дело поступило в Кировский районный суд Ростова. После этого фигурантку этапировали в Новочеркасск.С конца марта ее содержат в следственном изоляторе этого города. Из-за этого уже третье заседание по делу начинается с опозданием. Каждый раз возникают трудности с доставкой обвиняемой в суд.Не исключено, что после перевода таких задержек станет меньше.Напомним, что экс-чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, в 2020 году подозреваемая необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в банке. При этом деньги были взяты у организации под высокий процент. Это привело к ущербу для областного бюджета почти в два миллиарда рублей.