В суде по делу Лилии Федотовой прозвучало имя и. о. министра финансов Ростовской области

- Мы возражаем против такого ходатайства. Считаем, что никакие документы служебного пользования на данной стадии свидетелю не предоставлялись и вряд ли будут затронуты. Мы считаем, что необходимости в удалении прессы нет. Но в случае, если в ходе выступления будут ссылки на них, мы не будем возражать против исключения СМИ, - сказал адвокат.

- Субъекту говорят: «Возьмите и вот до июля следующего года верните деньги». Субъект понимает, что у него есть накопленная часть коммерческого долга. У него есть возможность убить сразу двух зайцев. Первое - внутри финансового года погасить тот кредит, который был ранее, если он был, на погашение остатка. И второе - до июля обеспечить себя возможностью этот кредит погашать, грубо говоря, отказавшись от обслуживания более дорогого коммерческого кредита, который был ранее привлечен. То есть это будет как реструктуризация государственного долга, - сказал Вячеслав Бессонов.



- Ну зачем? В письме написано, что можно привлечь кредит из федерального бюджета на погашение ранее взятого кредита на пополнение остатка. В этой связи при отсутствии данного кредита кредит не дадут, - ответил Вячеслав Владимирович.

- В связи с вновь открывшимися мне обстоятельствами о погашении бюджетного кредита 25 ноября 2020 года необходимо было для того, чтобы реструктуризировать стоимость обслуживания долга, привлечь казначейский кредит на пополнение остатка, одновременно попросив бюджетный кредит в Минфине на то, чтобы погасить казначейский кредит. Целесообразность этого обусловлена наличием до 1 июня возможностью отказаться от коммерческого заимствования, имея бюджетный кредит. И на этот период сократив оплату более высокой процентной ставки, - заключил свидетель.

- В силу должностных обязанностей согласование этого документа должно было проходить через управление бюджетной политики под руководством курирующего заместителя в лице Аношиной Ларисы Анатольевны, - сказал свидетель.



Фото: Дондей

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжают допрашивать свидетелей обвинения по делу экс-министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. На заседание 3 июня в качестве свидетеля вызвали заместителя министра транспорта региона Вячеслава Бессонова.Перед началом допроса чиновник заявил ходатайство. Он попросил провести его допрос без представителей СМИ. Причиной он назвал возможное разглашение документов для служебного пользования. Гособвинитель поддержал свидетеля. Однако защита не увидела оснований для удаления журналистов из зала.Судья согласился с позицией защитника Лилии Федотовой. Представители СМИ остались в зале суда.Отметим, что журналистам уже приходилось ждать за дверью во время заседаний по делу бывшего министра финансов. Ранее слушания дважды закрывали для прессы из-за секретных сведений, которые могли прозвучать при допросе свидетелей.Примечательно, что за все время дачи показаний Вячеслав Бессонов лишь один раз сообщил суду, что вопрос касается конфиденциальной информации. Это произошло, когда защита попросила его охарактеризовать Лилию Федотову как бывшую руководительницу. Ответ в открытой части заседания так и не прозвучал. Адвокат решил не настаивать на уточнении и перешел к следующему вопросу.Вячеслав Бессонов занимал должность заместителя министра финансов Ростовской области с мая 2024 года по май 2025 года. В период событий, которые рассматриваются в деле, он не работал в этом ведомстве. Во время допроса стало понятно, что свидетель знаком с материалами дела достаточно поверхностно. В ходе заседания его позиция несколько раз менялась.Сначала, отвечая на вопросы гособвинителя, Бессонов приводил аргументы в пользу бюджетного кредита. Он заявил, что не видел серьезных препятствий для привлечения государственных средств под низкий процент в декабре 2020 года. При этом выбор коммерческого займа он назвал существенным минусом. По его мнению, срок погашения банковского долга, растянутый до 2023 года, ограничивал возможности региона заниматься текущими задачами.Позже к допросу подключился защитник. Он сообщил свидетелю новые детали дела. По словам адвоката, на момент привлечения коммерческого кредита у Ростовской области уже был бюджетный заем. За счет коммерческого кредита этот государственный займ погасили 25 ноября. После этого Бессонову задали вопрос, имела ли Ростовская область право повторно взять бюджетный кредит в декабре 2020 года.Также адвокат Лилии Федотовой уточнил, что в плановом бюджете на 2021 год уже была предусмотрена возможность привлечения бюджетного кредита. На это свидетель ответил, что у него, «как у финансиста, это в голове не умещается». Зачем тогда нужно было брать государственный кредит в декабре?После этого в процесс включилась представитель потерпевшей стороны, начальник отдела судебной и договорной работы Наталья Фисенко. Ранее она уже давала показания в суде. Наталья Леонидовна стала объяснять Бессонову, что в конце года регион получил два письма о возможности взять государственный кредит: одно - на погашение бюджетного кредита, другое - на пополнение остатка. Эти сведения снова повлияли на позицию свидетеля. Во время перерыва ему дали ознакомиться с соответствующими документами. После этого, продолжая допрос, он заявил:Лилия Федотова обратила внимание судьи на то, что Вячеслав Бессонов не был погружен в финансовую ситуацию того периода. На многие вопросы по этой теме он отвечал неуверенно или не мог ответить вовсе. Адвокат также спросил приглашенного чиновника, обязан ли был регион брать те самые бюджетные кредиты в декабре. Бессонов ответил: «Нет».Защита также задала свидетелю вопросы о возможной причастности Ларисы Аношиной к обстоятельствам дела. Она занимает должность заместителя министра финансов Ростовской области с 2013 года. Ранее адвокат рассказывал корреспонденту DonDay, что один из трех коммерческих кредитов подписала Лариса Анатольевна. При этом, по словам защиты, этот кредит почему-то вменяют Лилии Федотовой.Ответы Вячеслава Бессонова могли указывать на возможную связь чиновницы с произошедшим. Свидетель не стал отрицать, что в круг ее должностных обязанностей входят вопросы согласования коммерческих кредитов и привлечения бюджетных средств.На этом заседании среди слушателей находился близкий человек Лилии Федотовой. Из-за дальности проживания родственники подсудимой редко приезжают на суд. В прошлый раз ее поддерживал супруг, а теперь впервые пришла дочь. Присутствующие в зале заметили, как мать и дочь отправляли друг другу сердечки жестами.- Мне понадобился отпуск, чтобы приехать сюда. Я очень люблю свою мамочку. Надеюсь, что это побыстрее закончится, - поделилась дочь бывшего министра финансов Ростовской области с корреспондентом DonDay.Следующее заседание по делу Лилии Федотовой назначено на 10 июня.Бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, занимая пост министра, она привлекла кредиты по завышенной ставке. Это могло привести к ущербу региональному бюджету примерно на два миллиарда рублей.