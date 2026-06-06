Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Над Ростовской областью ночью 6 июня сработала ПВО

Над Ростовской областью ночью 6 июня сработала ПВО
Ночью 6 июня над Ростовской областью работали силы ПВО. Данные предоставили в Министерстве обороны России.

Всего дежурные средства ПВО отразили атаку 376 беспилотников.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также БПЛА перехватили над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Миллеровском районе донского региона. К счастью, информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика