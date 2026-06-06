Над Ростовской областью ночью 6 июня сработала ПВО

Фото: Дондей

Ночью 6 июня над Ростовской областью работали силы ПВО. Данные предоставили в Министерстве обороны России.Всего дежурные средства ПВО отразили атаку 376 беспилотников.Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также БПЛА перехватили над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Абхазия и акваториями Азовского и Черного морей.Как ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники уничтожили в Миллеровском районе донского региона. К счастью, информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.