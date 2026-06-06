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Полина Диброва в микрокупальнике начала купальный сезон

Полина Диброва в микрокупальнике начала купальный сезон

Полина Диброва в микрокупальнике начала купальный сезон. Фотографиями она поделилась в соцсетях.

Ростовская модель предстала перед поклонниками в купальнике, подчёркивающем её фигуру. На одном из снимков она сидит на краю купели, скрестив ноги. На голове у неё - банная шапочка.

«Лето в городе. Открыла купальный сезон», — подписала фотографию Полина Диброва.

Недавно ростовская модель отпраздновала день рождения младшего сына Ильи. Его отца, Дмитрия Диброва, на празднике не было. Вместо него торт имениннику выносили Полина Диброва и её новый избранник Роман Товстик.
Фото: соцсети
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