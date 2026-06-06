Фото: соцсети

Полина Диброва в микрокупальнике начала купальный сезон. Фотографиями она поделилась в соцсетях.Ростовская модель предстала перед поклонниками в купальнике, подчёркивающем её фигуру. На одном из снимков она сидит на краю купели, скрестив ноги. На голове у неё - банная шапочка.«Лето в городе. Открыла купальный сезон», — подписала фотографию Полина Диброва.Недавно ростовская модель отпраздновала день рождения младшего сына Ильи. Его отца, Дмитрия Диброва, на празднике не было. Вместо него торт имениннику выносили Полина Диброва и её новый избранник Роман Товстик.