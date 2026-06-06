В Миллеровском районе отразили атаку беспилотников
В Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА. По словам губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку перехватили ночью 6 июня.
УК в Ростове привлекли к ответственности за слив нечистот из жилого комплекса в ручей
В мае Дарья Стаценко из ГК «Ростов-Дон» была признана лучшей на чемпионате России
В Ростовской области за 130 млн рублей продают громадное аграрное производство
В Ростовской области к лету вырос спрос на посуточную бронь квартир
В Ростове график работы МФЦ изменится на трехдневные выходные с 12 по 14 июня
В Ростове дом Е.Н. Севастопуло инвестор должен восстановить к 2027 году
В Ростовской области в ДТП пострадал 11-летний водитель электросамоката
В Ростове идёт реконструкция Соборной мечети почти за 250 млн рублей
Жителей Ростовской области предупредили о высокой концентрации пыльцы злаков в воздухе на выходных
Проект реставрации «Дома Пиниотели» прошел повторную госэкспертизу
Жители Суворовского в Ростове сидят без воды почти сутки из-за сбоев в работе автоматики на ВНС
В центре города Шахты пара занялась любовными утехами прилюдно
Почти за миллион на Дону продают право аренды территории аэродрома «Центрального»
Огромного сома ростом с человека вновь поймал рыбак из Ростовской области
В Ростовской области с ноября будут штрафовать водителей без полиса ОСАГО