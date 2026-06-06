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В Миллеровском районе отразили атаку беспилотников

В Миллеровском районе отразили атаку беспилотников
В Миллеровском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА. По словам губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку перехватили ночью 6 июня.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - добавил глава региона.
Фото: Дондей
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