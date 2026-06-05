УК в Ростове привлекли к ответственности за слив нечистот из жилого комплекса в ручей

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону управляющая компания «Энергия» была привлечена к ответственности за сброс нечистот в ручей Безымянный, который протекает рядом с жилым комплексом «Скай Парк». Об этом сообщили в городской администрации.Жилой комплекс «Скай Парк», расположенный на улице Нанесена, стал источником проблемы. С 2022 года жители регулярно фиксируют случаи сброса канализационных стоков в ручей. Управляющая компания «Энергия», ответственная за обслуживание домов в этом комплексе, обратилась в суд с требованием к застройщику устранить причины течи. Однако в итоге к административной ответственности были привлечены именно представители управляющей компании.«Должностные лица и юридическое лицо управляющей компании «Энергия», управляющей жилыми домами ЖК «Скай Парк», были привлечены к административной ответственности за сброс канализацийных стоков. В июне 2026 года это произошло вновь», — уточнили местные власти.Представители управляющей компании продолжают настаивать на том, что причиной сброса стоков стали недостатки, допущенные при строительстве жилого комплекса. В настоящее время в Арбитражном суде Ростовской области рассматривается иск со стороны управляющей компании, требующей от застройщика устранить эти недочёты.