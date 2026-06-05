В мае Дарья Стаценко из ГК «Ростов-Дон» была признана лучшей на чемпионате России

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Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Дарья Стаценко в мае признана лучшей по результатам игр в чемпионате России, сообщает БЦ. Она набрала 40% голосов читателей и получила признание жюри.За последний месяц Дарья продемонстрировала высокую результативность и лидерские качества. Её голы стали ключевыми в победах команды.Другие претендентки на звание лучшей также показали достойные результаты: вратарь «Кубани» Юлия Пойлова получила 20% голосов, левая полусредняя ЦСКА Варвара Сёмина и линейная «Ростова» Анна Сень — по 10%. Кроме того, на звание лучшей претендовала правая полусредняя «Астраханочки» Мария Дудина.Важно отметить, что «Ростов-Дон» вновь подтвердил свой статус. В сезоне-2025/26 команда в десятый раз стала чемпионом России, одержав победу над ЦСКА в напряжённой борьбе и вернув титул в Ростовскую область.