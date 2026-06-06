Дончане набрали полный багажник шампиньонов в начале июня
В конце мая в Ростовской области действовало штормовое предупреждение. В отдельных районах региона шли сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. После дождей грибники сразу отправились на поиски урожая.
Жители региона решили проверить грибные места в Цимлянском районе. Из-за сухой почвы они не планировали ехать туда до осени. Однако после обильных осадков поездка оказалась удачной.
Шампиньоны с белыми шляпками также нашли в Константиновском районе. Там грибникам удалось собрать целый ящик. В окрестностях Аксая любители тихой охоты набрали столько грибов, что одной корзины им не хватило.
Самый большой урожай собрали в Багаевском районе. Там шампиньонами заполнили весь багажник.