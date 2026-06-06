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Дончане набрали полный багажник шампиньонов в начале июня

Дончане набрали полный багажник шампиньонов в начале июня
В конце мая в Ростовской области действовало штормовое предупреждение. В отдельных районах региона шли сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. После дождей грибники сразу отправились на поиски урожая.

Жители региона решили проверить грибные места в Цимлянском районе. Из-за сухой почвы они не планировали ехать туда до осени. Однако после обильных осадков поездка оказалась удачной.

- Решили остановиться на лугу у встречной фермы. За 20 минут набрали корзину и пятилитровое ведро шампиньонов. Я все! До осени отдыхаю! - поделилась местная жительница.


Шампиньоны с белыми шляпками также нашли в Константиновском районе. Там грибникам удалось собрать целый ящик. В окрестностях Аксая любители тихой охоты набрали столько грибов, что одной корзины им не хватило.

- Думала, найти штук пять. А в результате корзина не выдержала от такого количества шампиньонов, - поделилась одна из охотниц по грибы.


Самый большой урожай собрали в Багаевском районе. Там шампиньонами заполнили весь багажник.
Фото: Соцсети
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