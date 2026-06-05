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В Ростовской области к лету вырос спрос на посуточную бронь квартир

В Ростовской области к лету вырос спрос на посуточную бронь квартир


Путешественники все чаще останавливаются в Ростовской области на отдых. Она попала в топ-5 по темпам роста бронирований жилья на лето 2026 года.

На пятую строчку рейтинга донской регион вывело увеличение количества таких броней на 20% по сравнению с прошлым годом. Впереди - Забайкалье, Крым, Амурская и Оренбургская области.

При этом по фактическому количеству броней в лидерах все еще Краснодарский край, Ленинградская, Московская и Калининградская области, Крым.

Согласно данным «Авито Путешествий», в среднем квартиру бронируют на 100 дней, то есть на длительный отдых. Кроме того, на 2-6 суток останавливаются едущие через Ростов транзитом. Многие автовладельцы выбирают путь на юг через федеральную трассу М-4 «Дон» и проводят какое-то время в регионе.
фото: Rostov.ru
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