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В Ростове за 1,6 млн рублей купят помещение для исполнения решений суда

В Ростове за 1,6 млн рублей купят помещение для исполнения решений суда
В Ростове потратят более 1,6 миллиона рублей на покупку жилого помещения для исполнения судебных решений. Заказчиком выступает департамент координации строительства и перспективного развития города. Средства поступят из местного бюджета. Помещение нужно предоставить в течение двух месяцев после заключения контракта.

В документации указано, что оно должно быть полностью пригодно для жизни. Внутри должны быть кухня с раковиной и плитой, ванная комната с душем, уборная с унитазом, высота потолков — не менее 2,5 метра. Требуемая площадь — 35 квадратных метров.
Победителя конкурса определят 25 сентября с помощью электронного аукциона.

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