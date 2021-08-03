В Ростове вынесли приговор мужчине, укравшему драгоценности с иконы. ЧП случилось в июле 2021 года в помещении прихода храма Татианы при ДГТУ на площади Гагарина. Об этом сообщает DonDay.ru.По информации портала, злоумышленник зашел в церковь якобы помолиться. Он подошел к иконе «Георгия Победоносца» и когда понял, что за ним никто не наблюдает, решил забрать украшения. Подозреваемый снял с иконы кольцо, крестик и серьгу. С добычей он сбежал с места преступления. Сотрудники храма обнаружили пропажу и вызвали полицейских. Правоохранители отыскали мужчину и завели на него уголовное дело по статье «Кража».- За совершенное преступление суд приговорил мужчину к девяти месяцам тюрьмы, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Ростова. - Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.