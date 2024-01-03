Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове вынесли приговор мужчине, обокравшему пешехода, который упал в обморок

В Ростове вынесли приговор мужчине, обокравшему пешехода, который упал в обморок
Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, который «обчистил» пешехода. Марата П. обвинили в двух эпизодах кражи.

Инцидент произошел 24 июля 2023 года в Александровке. Около полудня Марат шел по переулку Молочному. В районе дома № 53 он заметил пешехода, которому стало плохо. Обвиняемый решил сопроводить бедолагу. В какой-то момент горожанин потерял сознание. Марат вытащил из кармана спутника портмоне и бросил в траву. Очевидцы увидели, что мужчине плохо, и вызвали «скорую». Через время злоумышленник подобрал кошелек, вытащил из него него полторы тысячи рублей наличными и банковскую карту. С помощью нее Марат оплатил себе покупки в магазине.

Когда потерпевший пришел в себя, он заметил, что бумажник исчез. После этого несчастный написал заявление в полицию. Правоохранители посчитали сумму ущерба. Он составил почти 4 тысячи рублей. Через время Марата нашли и задержали.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Теперь мужчине каждый месяц необходимо отмечаться в отделении полиции.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.