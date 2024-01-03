В Ростове вынесли приговор мужчине, обокравшему пешехода, который упал в обморок

Фото: Ростов.Ру

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, который «обчистил» пешехода. Марата П. обвинили в двух эпизодах кражи.Инцидент произошел 24 июля 2023 года в Александровке. Около полудня Марат шел по переулку Молочному. В районе дома № 53 он заметил пешехода, которому стало плохо. Обвиняемый решил сопроводить бедолагу. В какой-то момент горожанин потерял сознание. Марат вытащил из кармана спутника портмоне и бросил в траву. Очевидцы увидели, что мужчине плохо, и вызвали «скорую». Через время злоумышленник подобрал кошелек, вытащил из него него полторы тысячи рублей наличными и банковскую карту. С помощью нее Марат оплатил себе покупки в магазине.Когда потерпевший пришел в себя, он заметил, что бумажник исчез. После этого несчастный написал заявление в полицию. Правоохранители посчитали сумму ущерба. Он составил почти 4 тысячи рублей. Через время Марата нашли и задержали.Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Теперь мужчине каждый месяц необходимо отмечаться в отделении полиции.