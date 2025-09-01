В Ростове выделили 3,5 млн рублей на ремонт проблемных дорог

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону собираются восстановить участки дорог, которые разрушаются из-за грунтовых деформаций. Данные о закупке появились 1 сентября на портале госзакупок.Работы обойдутся в 3,5 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить покрытие на площади 486 кв. м, где дорогу «ведёт» из-за особенностей почвы. Цена ремонта одного квадрата — около 7,2 тысячи рублей. Завершить контракт необходимо до 27 октября.Определить исполнителя планируют 11 сентября, а подача заявок от компаний продлится до 9 числа.Ростовчане регулярно жалуются на разбитые дороги, особенно на окраинах и во дворах.