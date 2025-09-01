Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Фермер погиб в результате взрыва цистерны с топливом в Ростовской области

Фермер погиб в результате взрыва цистерны с топливом в Ростовской области
В Ростовской области произошел трагический инцидент: в результате взрыва цистерны с топливом погиб фермер. Инцидент случился 1 сентября в станице Тацинской.

По информации, предоставленной источником Donday, в хуторе Луговом мужчина выполнял сварочные работы на одной из цистерн с топливом. В ходе выполнения работ произошел взрыв, что вызвало немедленную реакцию местных жителей. Они оперативно обратились в экстренные службы.

Пожарные и скорая помощь прибыли на место происшествия, но спасти фермера не удалось. Он погиб. Второй человек, оказавшийся рядом во время взрыва, получил ожоги.
Фото: тацинская мурзилка
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.