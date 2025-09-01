Фермер погиб в результате взрыва цистерны с топливом в Ростовской области

Фото: тацинская мурзилка

В Ростовской области произошел трагический инцидент: в результате взрыва цистерны с топливом погиб фермер. Инцидент случился 1 сентября в станице Тацинской.По информации, предоставленной источником Donday, в хуторе Луговом мужчина выполнял сварочные работы на одной из цистерн с топливом. В ходе выполнения работ произошел взрыв, что вызвало немедленную реакцию местных жителей. Они оперативно обратились в экстренные службы.Пожарные и скорая помощь прибыли на место происшествия, но спасти фермера не удалось. Он погиб. Второй человек, оказавшийся рядом во время взрыва, получил ожоги.