Непотушенная сигарета могла спровоцировать пожар в квартире на Стачки

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Стали известны подробности пожара 28 августа в многоэтажном доме на проспекте Стачки, 219/9 в Ростове. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Едкий дым повалил через окно. Очевидцы заметили его и вызвали пожарных.Из горящего дома были эвакуированы 20 человек. Однако в процессе тушения спасатели нашли одного погибшего. К сожалению, в начале его личность установить не удалось. Позже в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что им оказался 38-летний мужчина. Как уточнили в ведомстве, сначала он отравился продуктами горения, а потом обгорел.Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.