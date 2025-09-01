Новости
Непотушенная сигарета могла спровоцировать пожар в квартире на Стачки

Стали известны подробности пожара 28 августа в многоэтажном доме на проспекте Стачки, 219/9 в Ростове. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Едкий дым повалил через окно. Очевидцы заметили его и вызвали пожарных.

Из горящего дома были эвакуированы 20 человек. Однако в процессе тушения спасатели нашли одного погибшего. К сожалению, в начале его личность установить не удалось. Позже в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что им оказался 38-летний мужчина. Как уточнили в ведомстве, сначала он отравился продуктами горения, а потом обгорел.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
