Драка на почве ревности произошла в Азовском районе

В Азовском районе мужчина на почве ревности едва не забил своего знакомого. Трагедия случилась 27 августа.

По предварительной информации, 63-летний и 52-летний мужчины поругались из-за женщины. В порыве злости один набросился на второго с кулаками. Точным ударом по голове он нейтрализовал оппонента. Да только перестарался.

В итоге мужчина в коме, а на второго завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд заключил мужчину под стражу.
фото: МВД по Ростовской области
