Студенты устроили свалку на поляне ЮФУ, отмечая начало учебного года

фото: соцсети

Перед началом учебного года студенты устроили настоящий хаос на поляне ЮФУ. По словам жителей близлежащих домов, молодые люди отпраздновали на полную катушку: они переодевались в карнавальные костюмы, кричали речёвки и предавались безудержному веселью.Гулянье было шумным и веселым. Однако после себя участники праздника оставили огромное количество мусора: битое стекло, пластик и окурки.Утром 1 сентября это зрелище шокировало прохожих. Местные жители, опубликовавшие фотографии с места, сравнивали произошедшее со свинарником.Возмущенные ростовчане призывают студентов собраться на субботник и убрать последствия веселой ночи.