Студенты устроили свалку на поляне ЮФУ, отмечая начало учебного года
Перед началом учебного года студенты устроили настоящий хаос на поляне ЮФУ. По словам жителей близлежащих домов, молодые люди отпраздновали на полную катушку: они переодевались в карнавальные костюмы, кричали речёвки и предавались безудержному веселью.
Гулянье было шумным и веселым. Однако после себя участники праздника оставили огромное количество мусора: битое стекло, пластик и окурки.
Утром 1 сентября это зрелище шокировало прохожих. Местные жители, опубликовавшие фотографии с места, сравнивали произошедшее со свинарником.
Возмущенные ростовчане призывают студентов собраться на субботник и убрать последствия веселой ночи.