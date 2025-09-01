Юрий Слюсарь поздравил школьников Дона с началом нового учебного года

Фото: правительство Ростовской области.

Глава региона Юрий Слюсарь посетил торжественную линейку в новой ростовской школе № 74 в Суворовском микрорайоне. Он поздравил ребят с началом нового учебного года.Школа является одной из 11, которые открылись на Дону к новому учебному году. Здесь появились классы с лабораториями, студия искусства и дизайна, центр цифровых технологий, бассейн, а также современный спортивный кластер.Родители и ученики давно ждали открытия образовательного учреждения в Суворовском. Теперь дети смогут ходить в школу недалеко от своего дома.- Сегодня на Дону за парты садятся 465 тысяч школьников, среди них — 42 тысячи первоклассников, которые делают свой первый шаг в удивительный мир. Новые здания и современное оборудование важны, но главная сила образования — это учителя. Именно педагог учит детей мыслить, принимать решения, дружить, любить, воспитывает уважение к родителям, родному Донскому краю и всей России, - сказал Юрий Слюсарь.Глава донского региона осмотрел школу, поговорил с педагогами и учениками и пожелал им успехов.Напомним, кроме школы № 74 с архитектурно-художественным профилем в Суворовском открыл двери новый корпус школы № 32 с углубленным изучением математики, физики, информатики.