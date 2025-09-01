Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юрий Слюсарь поздравил школьников Дона с началом нового учебного года

Юрий Слюсарь поздравил школьников Дона с началом нового учебного года
Глава региона Юрий Слюсарь посетил торжественную линейку в новой ростовской школе № 74 в Суворовском микрорайоне. Он поздравил ребят с началом нового учебного года.

Школа является одной из 11, которые открылись на Дону к новому учебному году. Здесь появились классы с лабораториями, студия искусства и дизайна, центр цифровых технологий, бассейн, а также современный спортивный кластер.

Родители и ученики давно ждали открытия образовательного учреждения в Суворовском. Теперь дети смогут ходить в школу недалеко от своего дома.

- Сегодня на Дону за парты садятся 465 тысяч школьников, среди них — 42 тысячи первоклассников, которые делают свой первый шаг в удивительный мир. Новые здания и современное оборудование важны, но главная сила образования — это учителя. Именно педагог учит детей мыслить, принимать решения, дружить, любить, воспитывает уважение к родителям, родному Донскому краю и всей России, - сказал Юрий Слюсарь.

Глава донского региона осмотрел школу, поговорил с педагогами и учениками и пожелал им успехов.

Напомним, кроме школы № 74 с архитектурно-художественным профилем в Суворовском открыл двери новый корпус школы № 32 с углубленным изучением математики, физики, информатики.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.