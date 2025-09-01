В реке Гнилуше в Красном Сулине начали гнить водоросли

Фото: Соцсети

В начале июля жители Красного Сулина уже обращали внимание на реку Гнилушу. Поверхность воды покрылась светло-зелеными пятнами, что свидетельствовало о чрезмерном размножении водорослей. Она буквально начала цвести. Одной из причин такого бурного цветения является неконтролируемый сброс сточных вод.На место отправились специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии, которые провели обследование и не обнаружили сброса сточных вод в реку. По мнению экспертов, интенсивный рост водорослей стал результатом аномально высокой температуры воздуха, что характерно для рек степной зоны в летний период.К концу августа водоросли начали разлагаться. По свидетельствам очевидцев, в воздухе ощущается запах болота. Мелкая рыба появляется в больших количествах, а крупные экземпляры погибают. Жители пытаются очистить реку своими силами.Минприроды сообщило, что обследование реки планируется только на 2026 год.Как добавили в ведомстве, результаты выезда будут учтены при формировании водохозяйственных мероприятий на последующий период в рамках выделяемого финансирования федерального бюджета.Жители опасаются, что к этому времени водный объект спасти будет очень трудно.