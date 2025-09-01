Новости
В Ростовской области за август без вести пропали 110 человек

В Ростовской области за август без вести пропали 110 человек. Об этом сообщает издание DonDay.

По данным ПСО «ЛизаАлерт», живыми найдены 60 человек, поиски 24 продолжаются. Удалось вернуть домой четверых, у троих установлены личности.

Двух без вести пропавших обнаружили мертвыми. Семь заявок остаются неподтвержденными, то есть заявитель перестал выходить на связь. Один человек передан в «Жди меня». Найдены родственники девяти пропавших.

В прошлом месяце зафиксировано 114 случаев исчезновения людей.
Фото: ЛизаАлерт
