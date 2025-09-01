Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» продолжает находиться в зоне вылета по итогам 7-го тура РПЛ. В активе донской команды – всего 5 очков и 14-место из 16 команд в турнирной таблицы.Игра «Ростов» — «Ахмат» завершилась ничьей – 1:1. Но в положении донского клуба это означает очередное поражение. Клуб сумел всего один раз вырвать победу в чемпионате России из семи матчей.Команде не помогла встряска от болельщиков, которые взволнованно поинтересовались, в чем дело и где результат. Ответа от футболистов они так и не дождались, зато пришлось лицезреть очередные ошибки игроков на поле.Впереди еще 23 матча в рамках чемпионата России, пока не известно, выкарабкается команда из сложившейся ситуации или нет.