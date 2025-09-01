Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.На территории донского региона прогнозируется пожароопасность пятого класса. Она действует до конца суток 1 сентября и в течение суток 2 сентября в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных, центральных, районах и Приазовье.В зоне риска находятся 44 муниципальных образования: Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Боковский, Волгодонской, Дубовский, Багаевский, Весёловский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Константиновский, Мартыновский, Морозовский, Мясниковский, Милютинский, Обливский, Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Семикаракорский, Советский, Родионово-Несветайский, Тацинский, Усть-Донецкий, Целинский, Цимлянский и Чертковский районы и города Азов, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Батайск, Новочеркасск и Ростов-на-Дону.Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.