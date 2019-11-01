В Ростове ввели ограничение на оплату проезда банковскими картами



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Ограничение на оплату проезда банковскими картами ввели в Ростове. Об этом сообщили в ООО «АРПС».



Оператор транспортной платежной системы ввёл новые правила из-за участившихся случаев блокирования кредиток.

- В связи с частым попаданием банковских карт в стоп-лист из-за отсутствия средств для списания в момент авторизации платежей, с октября действует ограничение при оплате банковскими картами, - пояснили в компании. - Одной картой можно оплатить проезд не более двух человек на рейсе.



В «АРПС» добавили, что в городском транспорте действует оффлайн-авторизация платежей. Она предполагает списание средств в срок от нескольких минут до нескольких дней после совершения поездки.