Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове введут ограничение на проезд автомобилей по Таманскому переулку

В Ростове введут ограничение на проезд автомобилей по Таманскому переулку
В Ростове введут ограничение на проезд автомобилей по Таманскому переулку. Об этом сообщили в Департаменте автодорог.

Проезд будет закрыт на участке от улицы Нансена до переулка Таманского 2А. Ограничения продлятся с 16 по 31 января.

Напомним, с 16 января до 31 марта автомобилисты также не смогут проехать по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А, на участке от строения № 1 до строения № 63. Неудобства связаны с работами на водопроводе. А движение на участке дороги от площади Химиков до строения по улице Текучёва будет перекрыто в период с 29 января по 20 мая.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.