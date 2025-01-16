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В Ростове введут ограничение на проезд автомобилей по Таманскому переулку. Об этом сообщили в Департаменте автодорог.Проезд будет закрыт на участке от улицы Нансена до переулка Таманского 2А. Ограничения продлятся с 16 по 31 января.Напомним, с 16 января до 31 марта автомобилисты также не смогут проехать по подъездной дороге к жилому комплексу по улице Совхозной, 32А, на участке от строения № 1 до строения № 63. Неудобства связаны с работами на водопроводе. А движение на участке дороги от площади Химиков до строения по улице Текучёва будет перекрыто в период с 29 января по 20 мая.