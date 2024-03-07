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В Ростове ожидаются массовые ограничения движения транспорта в марте. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.С 23 марта будет запрещена остановка и стоянка машин с восточной стороны улицы Верхненольной вдоль строения № 5. На следующий день проезд по правой полосе улицы Мурлычева ограничат на участке от улицы 6-я Линия до улицы 10-я Линия. Запреты действуют до 31 мая.Также с 11 по 30 июня по улице Варфоломеева в районе строения № 120 не смогут проезжать автомобили и ходить пешеходы.Напомним, в эти же дни будет ограничено движение по улице Текучева, на участке от улицы Чехова до переулка Ахтарского. Также проехать будет нельзя по проспекту Театральному, на участке от улицы Нансена до дома № 123. В том числе запретят движение по улице Нансена, на участке от переулка Таманского до проспекта Театрального.