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В Ростове второй раз за два месяца пропадает 68-летний мужчина

В Ростове второй раз за два месяца пропадает 68-летний мужчина
Найденный живым под Ростовом 68-летний мужчина снова пропал без вести. О местонахождении Вячеслава Лавриченко нет информации уже несколько часов.

Волонтеры рассказали, что мужчина пропал утром 21 декабря в Ворошиловском районе. Куда мог направиться ростовчанин, никто не знает. Обеспокоенные родственники обратились в полицию за помощью в поисках.

Из ориентировки следует, что рост дончанина - 189 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы и борода седые. В день пропажи на Вячеславе были черные брюки, пиджак, жилет и серые шлепанцы.

Напомним, что два месяца назад ростовчанин уже уходил из дома. В середине октября он пропал на неделю. Вячеслава удалось найти в одной из больниц области. Поисковики обзванивали медучреждения. В одном из них медики рассказали, что есть пациент, похожий по описанию на пропавшего. Не исключено, что и в этот раз дезориентированный мужчина окажется в больнице.
Фото: Лиза Алерт.
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