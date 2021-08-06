В Ростове всю неделю будут дожди. Об этом 9 августа сообщили специалисты Росгидрометцентра.Непогода начнётся с понедельника. Несмотря на температуру около +33 градусов, с самого утра на небе прогнозируют облачность. Тучи останутся с ростовчанами до вечера, а уже ближе к 21:00 хлынет дождь.Ночь пройдёт спокойно. Однако к утра вторника осадки снова вернутся. Стихия продлится до самой среды. После чего дождь начнёт идти с перерывами до пятницы. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду