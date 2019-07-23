В Ростове потратят более 4 миллионов рублей на техническое обеспечение концерта в День города



Фото: Денис Демков

Техническое обеспечение концерта в День города обойдётся бюджету Ростова в сумму более 4 миллионов рублей. В настоящее время управление культуры ищет подрядчика, который за названную сумму поставит необходимое оборудование. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.



Подрядчик, победивший на аукционе, должен будет установить оборудование для праздничного гала-концерта, а также обеспечить его доставку, установку и демонтаж.



Для мероприятия, которое пройдёт на Театральной площади, необходимо установить сценический комплекс, три экрана, аппаратуру для звукоусиления, дизельную электростанцию мощностью не менее 300 кВт для энергообеспечения мероприятия, шесть гримерных палаток и шесть биотуалетов.



В обязанности исполнителя контракта также входит установка театрального света и световые эффекты.



Необходимое оборудование должно быть смонтировано не позднее 13 сентября и разобрано после празднования Дня города, 17 сентября. Подрядчика определят в ходе аукциона 5 августа.