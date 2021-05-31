В Ростове военный получил 8,5 лет «строгача» за попытку заказать убийство

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту, проходившего службу в Республике Кабардино-Балкарии. Хамит Г. обвинялся в организации приготовления к убийству по найму.Как установило следствие, с 5 по 14 марта 2020 года мужчина решил избавиться от знакомого. Хамит нашел человека, который согласился убить его неприятеля за деньги. Мужчина сообщил наемнику адрес проживания жертвы и марку транспорта, а также передал фотографию знакомого. За такую услугу Хамит заплатил 100 тысяч рублей. Однако довести задуманное до конца не удалось. Правоохранители вовремя узнали о покушении и предотвратили его.- Присяжные заседатели признали Хамита Г. не заслуживающим снисхождения, - сообщили в главное военном следственном управлении СК РФ. - Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.Помимо серьезного срока, мужчина еще и лишился 100 тысяч рублей. Деньги, которые он заплатил наемнику, отдали в казну государства.