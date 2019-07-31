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В Ростове 17 лет «строгача» получил мужчина, собиравший деньги для террористической группировки

В Ростове 17 лет «строгача» получил мужчина, собиравший деньги для террористической группировки
Фото: bbc.com

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, собиравшего деньги для террористических организаций. Заседание состоялось 2 августа.

Согласно данным суда, в 2016 году обвиняемый начал собирать средства на развитие запрещённой на территории России террористической организации «ИГ». Информацию о сборе денег он разместил в мессенджере «Телеграм». За восемь месяцев ему перечислили порядка 119 тысяч рублей. Почти всю сумму он перевёл на счета членов группировки.

В 2018 году мужчину уже судили за попытку участия в незаконном вооружённом формировании. Тогда его приговорили к четырём годам лишения свободы. Теперь по совокупности преступлений ему назначили 17 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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