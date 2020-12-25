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В Волгодонске мужчина, обвиняемый в разбое и убийстве, получил 15 лет «строгача»

В Волгодонске мужчина, обвиняемый в разбое и убийстве, получил 15 лет «строгача»
В Волгодонске вынесли приговор 35-летнему мужчине, обвиняемому в разбое и убийстве знакомого. Его осудили на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, выйдя на свободу, волгодончанин обязан отмечаться у инспектора в течение двух лет.

По версии следствия, трагедия произошла в августе 2019 года. В тот день обвиняемый пришел домой к своему 58-летнему знакомому. Мужчине срочно нужно было вернуть долг, а денег на это не было. Он ворвался в квартиру приятеля и избил его рукояткой пневматического газового пистолета. Злоумышленник нанес порядка 20 ударов по голове, но и этого ему оказалось недостаточно. Он схватил нож и попытался всадить в шею пострадавшему. Знакомый сопротивлялся из последних сил, прикрываясь руками, но организм уже начал слабеть. Получив более дюжины колотых ранений, несчастный скончался на месте происшествия.

Мерзавец украл деньги и дорогой алкоголь на общую сумму около 60 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

- Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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