В Ростове водители массово игнорируют автобусную полосу на Депутатской

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В Ростове-на-Дону водители массово игнорируют автобусную полосу на Депутатской. Ежедневно они нарушают правила, игнорируя знак одностороннего движения с выделенной полосой общественного транспорта. Так водители пересекают перекресток улиц Депутатской и Республиканской.На этом месте установлен знак 5.11.1, которым обозначается дорога, на которой движение по «встречке» разрешено маршрутным транспортным средствам или велосипедистам.- Дорога в этом месте всегда была узкой. Но массово нарушать правила водители почему-то решили только в этом году. Из-за движения трамвая и припаркованных машин по улице «самые умные» ездоки создают аварийную ситуацию практически на пустом месте, – поясняет автовладелец из Ростова.Отметим, что таких нарушителей ждет штраф - 2 250 рублей. Водители просят разрешить проблему путем установки системы видеонаблюдения над полосой.