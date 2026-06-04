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В Ростове водители массово игнорируют автобусную полосу на Депутатской

В Ростове водители массово игнорируют автобусную полосу на Депутатской
В Ростове-на-Дону водители массово игнорируют автобусную полосу на Депутатской. Ежедневно они нарушают правила, игнорируя знак одностороннего движения с выделенной полосой общественного транспорта. Так водители пересекают перекресток улиц Депутатской и Республиканской.

На этом месте установлен знак 5.11.1, которым обозначается дорога, на которой движение по «встречке» разрешено маршрутным транспортным средствам или велосипедистам.

- Дорога в этом месте всегда была узкой. Но массово нарушать правила водители почему-то решили только в этом году. Из-за движения трамвая и припаркованных машин по улице «самые умные» ездоки создают аварийную ситуацию практически на пустом месте, – поясняет автовладелец из Ростова.

Отметим, что таких нарушителей ждет штраф - 2 250 рублей. Водители просят разрешить проблему путем установки системы видеонаблюдения над полосой.
Фото: соцсети
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