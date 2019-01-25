В Ростове в последнюю неделю января температура поднимется до +5 градусов





В донской столице в последнюю неделю января температура поднимется до +5 градусов.



С утра в понедельник, 28 января, в Ростове прогнозируется небольшой снег. Днём будет -1, к вечеру мороз усилится до -3 градусов. Во вторник потеплеет до +3, а среда станет самым тёплым днём недели. Воздух в этот день прогреется до +5 градусов.



Вторая половина недели также пройдёт с отметкой «плюс». Погода будет пасмурной. В первые дни февраля на Дону прогнозируется дождь.