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В Ростове в последнюю неделю января температура поднимется до +5 градусов

В Ростове в последнюю неделю января температура поднимется до +5 градусов

В донской столице в последнюю неделю января температура поднимется до +5 градусов.

С утра в понедельник, 28 января, в Ростове прогнозируется небольшой снег. Днём будет -1, к вечеру мороз усилится до -3 градусов. Во вторник потеплеет до +3, а среда станет самым тёплым днём недели. Воздух в этот день прогреется до +5 градусов.

Вторая половина недели также пройдёт с отметкой «плюс». Погода будет пасмурной. В первые дни февраля на Дону прогнозируется дождь.

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