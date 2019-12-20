Пасмурная погода без осадков прогнозируется в Ростове в последнюю неделю декабря



Фото: astana.gov.kz

В Ростове в последнюю неделю декабря прогнозируется пасмурная и тёплая погода без осадков.



По данным синоптиков, самым тёплым днём недели станет понедельник. Воздух прогреется до девяти градусов. Затем до конца недели температура зафиксируется на уровне +6…+8 градусов. Но уже в субботу столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, а в воскресенье - только до +1 градуса.



Вечером в последний день недели прогнозируется небольшой мороз - до -1 градуса.



Если верить предварительному прогнозу, то есть шанс, что долгожданный снег выпадет в самый канун Нового года. Небольшой мороз и снегопад ожидаются 30 и 31 декабря.